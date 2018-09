Ribe-Esbjerg jagter revanche efter afklapsning

Optakt: Det er kun knap tre uger siden, at Ribe-Esbjerg blev spillet totalt ud af egen hal mod et veloplagt TTH Holstebro-hold. Angrebsspillet var præget af alt for mange fejl, og forsvaret virkede i perioder som om, at det var første gang, at spillerne spillede på samme hold. Hele 11 mål tabte man med i pokalkampen.

- Vi blev jo overmatchet på alle parametre. Vi spiller for stift, vi spiller uden flow, og vi står alt for fladt i forsvaret. Så der er vist ikke ret meget positivt at sige lige nu, sagde træner Lars Walther dengang efter kampen.

Søndag aften klokken 19 er det revanchetid. Ribe-Esbjerg gæster Gråkjær Arena i Holstebro og har et par ting at bevise.

- Der er en regning åben. Vi har dog flyttet os rimelig meget siden, og derfor tager vi også til Holstebro for at vinde kampen, siger Lars Walther.