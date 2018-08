Ribe-Esbjerg fik en øretæve: Vi blev bombet tre uger tilbage

Det kommer til at tage tid for Ribe-Esbjerg at få spillet et stort set helt nyt hold sammen. Det var tydeligt i fredagens træningskamp mod Århus, hvor meget lidt fungerede, og vestjyderne tabte hele 27-19.

HÅNDBOLD: Hvis Ribe-Esbjerg HH førstkommende tirsdag skal gøre sig forhåbninger om at spille sig videre til kvartfinalen i pokalturneringen på bekostning af TTH Holstebro, skal holdet ud at præstere væsentlig bedre end det var tilfældet fredag aften. Ribe-Esbjerg slap nemlig rigtig skidt fra træningskampen mod Århus, der var foran hele vejen igennem og uden problemer kunne spille sig til en sejr på otte mål. Det skal retfærdigvis siges, at cheftræner Lars Walther var uden en håndfuld spillere, der er udenfor med skader, og andre var på skånekost, men derfor må man nu nok kunne forlange en væsentlig bedre præstation. Forsvarsmæssigt så det rimeligt ud i perioder, men Århus profiterede alligevel for ofte af, at Ribe-Esbjergs spillere først skal lære hinanden rigtig at kende. Hvem gør hvad og hvornår? Den slags aftaler skal helst sidde i skabet - og det gør de langt fra. Men det er vel rimelig forståeligt, når der nu er kommet hele 11 nye spillere til klubben op til denne sæson. Angrebsmæssigt afhang stort set alt i starten af Nicolai Pedersen, mens Magnus Søndenå og Simen Schønningsen spillede alt for meget sidelæns. Nicolai Pedersen er en fremragende spiller, og der er ingen tvivl om, at han som ventet bliver en vigtig brik i den kommende sæson. Senere i kampen fik Schønningsen også hævet sit niveau og scoret nogle fine mål, men på det tidspunkt var Århus kommet for langt foran.

Kampen i tal Ribe-Esbjerg HH - Århus Håndbold 19-27 (9-11).Stillinger undervejs



3-4, 6-8, 7-9, 13-16, 17-22, 18-25.



Mål, Ribe-Esbjerg HH: Simen Schønningsen 6, Nicolai Pedersen 5 (1), Kasper Kvist 3, Søren Tau 2, Miha Zvizej 1, Pelle Schilling 1, Jonas Tidemand 1.



Udvisninger



Ribe-Esbjerg HH 4, Århus Håndbold 3.