Ribe-Esbjerg bekræfter: Enderleit stopper i klubben

Ribe-Esbjerg: Nikolaj Enderleit stopper i Ribe-Esbjerg. Det bekræfter klubben på deres hjemmeside. Den 21-årige back stopper til sommer.

Sportschef i Ribe-Esbjerg, Sune Agerschou, udtaler om stoppet på hjemmesiden:

- Det er vi kede af, ingen tvivl om det. Nikolaj har været igennem halvandet år med voldsomme gener efter en hjernerystelse og kom så flot igen på håndboldbanen sidst på efteråret. Meget flot endda. Selvom han efterfølgende brækkede foden og nu er ude i 3 måneder, skal der ikke herske tvivl om, at vi ønskede at beholde ham. Men Nikolaj ønskede noget andet, og det respekterer vi naturligvis. Vi ønsker ham alt det bedst fremover.

I sidste uge skrev TV2 Sport, at de erfarede fra flere centrale kilder, at TTH Holstebro var meget tæt på at kunne præsentere Nikolaj Enderleit som ny spiller til næste sæson.

Det nævner Ribe-Esbjerg ikke noget om på hjemmesiden.

Nikolaj Enderleit fik den voldsomme hjernerystelse i slutningen af juli 2017, hvor han bankede hovedet i gulvet, da han og resten af det danske U21-landshold spillede kvartfinale ved VM-slutrunden. Efterfølgende har generne for hjernerystelsen flere gange været ved at sætte en stopper for hans karriere. Men den 19. november 2018 fik han debut i den mørkeblå trøje.

Tidligere i karrieren har Nikolaj Enderleit spillet for både TM Tønder og KIF Kolding. Han startede i Ribe-Esbjerg i sæsonen 17/18.