Pelle Schilling: - Det var endnu et kollektivt kollaps

Pelle Schilling, der spillede stort set hele kampen mod Århus Håndbold, havde ligesom sin træner svært ved at finde en årsag til, at han og holdet pludselig spillede helt anderledes end hidtil, smed en føring og tabte med ni mål til Århus.

- Jeg synes egentlig, vi spiller en rigtig fin kamp indtil et kvarter før tid. Vi gør det udmærket, og vi kæmper. Da vi så kommer bagud med et par stykker, går det bare helt ned. Det er svært at sætte ord på lige nu. Det var endnu et kollektivt kollaps. Nu skal vi snakke på mandag og finde ud af tingene, og så må vi tage den derfra.

- Det er stadig en lang sæson, og havde vi vundet i dag, så havde vi været på en slutspilsplads. Tungere er det ikke, men det er stadig ikke godt nok, sagde han efter kampen.