Ombejlet Enderleit siger farvel til Ribe-Esbjerg

Der har været rift om Enderleits signatur, selv om han havde været ude i omkring 16 måneder efter en grim hjernerystelse, da han i slutningen af 2018 gjorde et forrygende comeback for Ribe-Esbjerg. Højrebacken spillede aldeles glimrende, men nu er han ude det meste af foråret med et brud i foden.

KIF ville have ham

Nikolaj Enderleit var ifølge JydskeVestkystens oplysninger klar til et vinterskifte til KIF Kolding, men et comeback til Enderleits tidligere klub blev annulleret sent i forløbet.

KIF har også været interesseret i at få Enderleit tilbage efter denne sæson. Enderleit flyttede tilbage til Kolding i den periode, hvor hans problemer med hjernerystelsen var på sit højeste.

Enderleit bor stadig i Kolding, og efter sommer kan han eventuelt tage den daglige tur til Holstebro med TTH-træner Patrick Westerholm, der har boet i Kolding siden tiden som KIF-spiller. Westerholm har tidligere pendlet fra Kolding med Anders Oechsler, da de begge var i TTH Holstebro.

JV erfarer, at også Skjern har vist interesse for Nikolaj Enderleit. Mesterklubben er stærkt besat på højre back, men skulle ifølge JV's oplysninger have været interesseret i at tilbyde en treårig kontrakt, hvor Enderleit kunne være udlejet det første år.

Nu bliver det ifølge TV2 Sport i stedet TTH Holstebro, der sikrer sig den talentfulde spiller.