Ny pause til Enderleit: Jeg har prøvet det, der er værre

Ribe-Esbjergs Nikolaj Enderleit fik et forrygende comeback efter halvandet års fravær. Nu må han holde en ny pause på op til tre måneder.

HÅNDBOLD: Der er en del kandidater til titlen som Danmarks uheldigste håndboldspiller, men Ribe-Esbjergs Nikolaj Enderleit ligger ret højt på listen.

Enderleit har brækket en knogle i foden og skal opereres onsdag. Skaden kommer få måneder efter, den 21-årige højreback leverede et forrygende comeback efter 16 måneders fravær som følge af en alvorlig hovedskade.

- Det er ikke særlig fedt. Der er ikke noget at gøre ved det. Selvfølgelig er det et slag i maven, for det føles som om, jeg lige er kommet tilbage, siger Nikolaj Enderleit.

Han glæder sig over, at der denne gang er en tidsfrist på skadens varighed.

- Det er håndgribeligt. Det er tre måneder, og så er jeg med igen, påpeger Enderleit, som derfor ikke lader sig ramme alt for meget på humøret.

- Det har ikke slået mig så hårdt ud. Det er pisseirriterende, men det er en lille ting i forhold til, hvad jeg har prøvet, så det går mig ikke så meget på. Det hér er lettere at håndtere, siger Enderleit.