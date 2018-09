Den store spillertilgang har betydet, at der er kommet et nyt sprogligt islæt i truppen. Man fornemmer hurtigt, at det har sat gang i en intern, nordisk fejde. - Der er mange norske spillere. Det er lidt negativt, for jeg hører norsk derhjemme fra min kone (tidl. håndboldspiller Ida Bjørndalen), og nu skal jeg også høre på det på banen. Sidste år var jeg lidt alene på midten, men nu har jeg fået en rigtig god, islandsk spiller (Gunnar Steinn Jonsson red.), som snakker perfekt svensk, hvilket selvfølgelig er dejligt for mig, fortæller en smågrinende Lukas Karlsson. Arkivfoto: Chresten Bergh