Lars Walther efter nimålsnederlag: - Det er en hård tid i øjeblikket

Nedsmeltning: Det var en tydeligt mærket cheftræner for Ribe-Esbjerg, der endnu en gang måtte erkende, at spillet ikke rakte til point.

- I 40 minutter holder vi vores koncept og alt det, vi har snakket om, og jeg er faktisk meget tilfreds. Så er vi nødt til at give Søren (Rasmussen) en pause i målet, og så er der ikke noget koncept mere. Jeg tager to timeouts nærmest i træk for at stoppe det, men det hjælper ikke. Der sker et eller andet der, og det er jo sket i andre kampe også. Det er meget interessant at vide, hvad det egentligt talt er, der sker. Jeg må sige, jeg har ikke nogen svar på hvorfor. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man kan gå fra at spille noget, der er fornuftigt til at tabe med ni mål, sagde Lars Walther.

Er det noget mentalt?

- Det er altid farligt at begynde at sige det, for så er det, men det er i den retning, ja.

- Vi arbejder allerede med det. Vi har snakket rigtig meget, for det er jo ikke første gang, det sker. Vi har et problem, når der kommer modgang, og det skal vi være bedre til at tackle, og jeg må så bruge de næste par dage på at se, hvordan vi kan komme et skridt videre i den retning.