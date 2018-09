Reaktion: Cheftræner Lars Walther kunne storsmilende fejre sin første ligasejr.

- Det er lidt en forløsning. Vi har spillet godt i vores træningsturneringer, hvor der særligt i sidste weekend var en masse ting, der faldt på plads. Men det var ikke nogle kampe, der betød noget, og det gør det i dag, sagde han.

Det var en tæt kamp, hvor der ingen problemer var med at komme til scoringer for nogle af holdene. Og det havde træneren ikke set komme:

- Det var faktisk lidt en overraskelse for mig, at forsvaret ikke virkede. Det havde jeg ellers stolet 100 procent på. Jeg var mere bange i den anden ende, men der synes jeg, vi fik en rytme på, og det kan vi være glade for.

Tim Winkler stod godt 40 minutter, hvor han havde svære arbejdsbetingelser.

- Vi ikke får fat i det, vi skal inde i målet, og det er nok det største problem. Vi bliver overspillet nogle gange i forsvaret. Har man klare aftaler, og der er en, der bryder ud, er det heller ikke let at være målmand.