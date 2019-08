Langt fra overbevisende: Ukoncentrerede Ribe-Esbjerg HH slog TM Tønder

Selvom der blot var tale om en træningskamp, kunne man godt se, at det også var et lokalopgør. Særligt TM Tønders Timmi Ejmar gik til stålet fra kampens start. Der var ikke engang spillet 20 minutter, før han havde raget to 2-minutters udvisninger til sig. Den første udvisning fik han for at gå meget hårdt i ryggen på en spiller fra Ribe-Esbjerg HH.

Inden kampen udtalte hjemmeholdets cheftræner Lars Walther, at han havde særligt fokus på at finpudse sit holds system samt playmaker-positionen. Holdets normale playmaker Gunnar Steinn Jónsson har haft en mindre skade i læggen, men han var dog ikke så skadet, at han ikke kunne starte inde og spille kampens første 20 minutter.

Koncentrationssvigt

Efter den gode start fra hjemmeholdet kom gæsterne fra TM Tønder dog langsomt tilbage i opgøret. Udeholdet havde særligt succes med en række kontraangreb efter en række boldtab fra hjemmeholdet. Det fik Ribe-Esbjerg HH's træner til at tage en timeout efter 16 minutter.

Her gjorde cheftræner Lars Walther det klart for sit hold, at det var på tide at skrue op for koncentrationen. Det virkede dog ikke til, at spillerne hørte efter. Ribe-Esbjerg HH fortsatte med at smide bolden uprovokeret væk, og så stod der pludseligt 7-8 til TM Tønder.

Efter 20 minutters spil gik hjemmeholdets playmaker Gunnar Steinn Jónsson ud. Derefter byttede Ribe-Esbjerg HH målmanden ud med en ekstra markspiller resten af halvlegen, når man var i angreb.

De uprovokerede fejl fortsatte dog fra hjemmeholdet. Den største fejl stod Daniel Ingasson for kort inden pausen. Her forærede han bolden til en TM Tønder-spiller, som kunne sende bolden ind i et tomt mål. Det fik cheftræner Lars Walther til at råbe, at hans hold skulle komme i gang, så det kunne høres i hele hallen.

TM Tønder kunne gå til pause med en føring på 11-13.