Kamp mod GOG: Ribe-Esbjerg forbereder sig på afgørende fase

Tirsdag tager vestjyderne en tur til Fyn for at teste formen mod GOG. Kampen spilles klokken 19 i Midtfyns Idrætscenter i Ringe.

Andetholdet skal op

En anden vigtig målsætning for Ribe-Esbjerg er at få klubbens andethold, SGI Esbjerg, op fra 3. division.

Holdet har hidtil været ubesejret, men i weekenden tabte holdet sin første kamp efter 12 sejre på stribe. Det var Bjerringbro-Silkeborgs andethold, Silkeborg-Voel KFUM, der vandt topopgøret med 39-34.

SGI har dog stadig et point ned til forfølgerne, og med sejre i de sidste ni kampe rykker Ribe-Esbjergs andethold op i 2. division. Det er en vigtig målsætning for klubben, for at ligaholdets reserver og unge talenter kan få bedre kamptræning på et højere niveau.