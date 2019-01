Jonas Tidemand: Jeg præsenteres mandag eller tirsdag

Den stærke stregspiller havde mulighed for at fortsætte hos Ribe-Esbjerg HH, men han har takket nej til tilbuddet.

- Det har jeg ingen kommentarer til, men jeg kan sige, at jeg har min fremtid på plads, og at jeg præsenteres i min nye klub mandag eller tirsdag.

Og ifølge TV2 Sport bliver netop Skjern den nye klub for Jonas Tidemand.

Jonas Tidemand spillede blændende i sin første sæson i klubben, hvor det meget overraskende lykkedes at nå helt frem til en semifinale, hvor Skjern Håndbold dog blev for stor en mundfuld.

- Jeg vil gerne sige, at jeg stopper i Ribe-Esbjerg efter denne sæson. Jeg har haft en del muligheder, og det er jo yderst positivt, siger Tidemand, der kom til det vestjyske i sommeren 2016 fra TMS Ringsted.

Jonas Bruus Tidemand har kontraktudløb i Ribe-Esbjerg HH efter denne sæson, og selvom klubben har tilbudt ham en ny aftale, har den 24-årige stregspiller valgt at prøve noget andet.

Vil slutte med manér

Men først skal den igangværende sæson spilles færdig, og Tidemand, der i de seneste sæsoner har været slemt plaget af skader, er meget opsat på at slutte i Ribe-Esbjerg HH med manér.

- Umiddelbart synes jeg, at vi har et fint program tilbage, så vores mål er selvfølgelig fortsat at komme i slutspillet. Og jeg tror fuldt og fast på det.

Jonas Tidemand og Ribe-Esbjerg HH spiller mandag kl. 15.00 en træningskamp mod ligakollegerne fra Mors-Thy i Holingcentret i Herning.

Holdets første kamp efter VM-pausen er lørdag den 2. februar ude mod Århus, mens KIF Kolding kommer på besøg i Blue Water Dokken seks dage senere.