JV's VM-ekspert anbefaler: Snyd ikke dig selv for disse kampe

Boysens VM

Rasmus Boysen er professionel håndboldspiller hos Ribe-Esbjerg HH.



Han har en fortid hos TM Tønder, Skjern og på det danske ungdomslandshold.



Den 26-årige ringkøbingenser følger dansk og international håndbold i alle døgnets timer.



Han har under VM sagt ja til at agere ekspert for JV, og her giver han sit bud på tre kampe, du bør se de kommende dage.