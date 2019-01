JV's VM-ekspert anbefaler: Se disse afgørende kampe i Danmarks gruppe

Rasmus Boysen er professionel håndboldspiller hos Ribe-Esbjerg HH. Han har en fortid hos TM Tønder, Skjern og på det danske ungdomslandshold. Den 26-årige ringkøbingenser følger dansk og international håndbold i alle døgnets timer. Han har under VM sagt ja til at agere ekspert for JV, og her giver han sit bud på, hvilke VM-kampe du bør se onsdag aften.

Egypten kæmper for at holde liv i håbet om en syvendeplads, der giver en plads i OL-kvalifikationsspillet.

Naboopgøret er ekstremt vigtigt for selvforståelsen for begge mandskaber. Der bliver med garanti kæmpet med alt, hvad de to mandskaber har tilbage af kræfter. Egypten har revanche til gode, efter de tabte finalen ved de afrikanske mesterskaber i Gabon i fjor.

Norge-Ungarn

Mellemrunde, gruppe 2

Onsdag kl. 18.00 Norge-Ungarn

DR2

Denne kamp kan have stor betydning for Danmarks videre færd i VM.

Ungarn kan, hvis de får point, sende Danmark i semifinalen og samtidig give landstræner Nikolaj Jacobsen mulighed for at spare spillere i den sidste hovedrundekamp mod Sverige. Derudover kæmper Ungarn for at kvalificere sig til OL-kvalifikationsspillet, der var holdets helt store mål forud for VM.