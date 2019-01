Ungarn slog Danmark ud i VM-ottendedelsfinalen for to år siden, men lørdag aften er de svækket af skader.

UNGARN: Som Ungarns største profil, Mate Lekai, udtrykte det til dansk TV efter nederlaget til Sverige i sidste gruppekamp: "We are fucking unlucky".

Den østeuropæiske håndboldnation har virkelig været hårdt ramt under denne slutrunde. Først gik det ud over topscoreren Zsolt Baloghs ankel, senere ødelagde venstrebacken Iman Jamali sit knæ og højrebacken Gabor Ancsin sin albue, og mod Sverige kom turen så til storskytten på venstre back, Richard Bodo, der vred rundt på sin ankel. Læg dertil, at tre af de ungarske profiler hvert øjeblik kan blive kaldt hjem til Ungarn, da de har gravide koner/kærester, der har termin i disse dage. Det er hårde arbejdsbetingelser for den nye ungarske landstræner, István Csoknyai.

De kæmper dog med alt, hvad de har, Ungarn. Særligt spillere fra de to hjemlige storklubber, Pick Szeged og Telekom Veszprém, er omdrejningspunkt for holdet, der de seneste år ikke har levet op til forventningerne, som er store i det håndboldgale land.

Ungarn overraskede dog positivt både ved VM i Frankrig i 2017, hvor de slog netop Danmark ud af turneringen i ottendedelsfinalen, ligesom de for at kvalificere sig til denne slutrunde gjorde det af med stærke Slovenien.