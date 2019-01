JV's VM-ekspert: Skuffende østrigere kan vise verdensklasse

Rigtig mange af os blev nok ganske overraskede over Østrigs overraskende nederlag mod Chile.

Østrig er en respekteret europæisk nation, som siden, de afholdt EM på hjemmebane i 2010, for alvor har fået sat gang i udviklingen, mens Chile ikke ligefrem imponerede i første kamp mod Danmark. Men kampen viste Østrigs svagheder. For det første havde sydamerikanerne længere restitutionstid end Østrig, og for det andet ramte Østrigs profiler ikke det forventede niveau.

Den helt store profil på holdet er stortalentet fra THW Kiel, Nikola Bilyk. Man har længe, siden ungdomseuropamesterskabet i 2014, hvor Bilyk blev topscorer og MVP, kunnet se tegningerne til en verdensklassespiller. Men det er som om, at skaderne til Alexander Hermann og siden Dominik Schmid har gjort presset for stort på den unge anførers skuldre. Han har ikke meget hjælp at hente i en nu forholdsvis anonym bagkæde, hvor Janko Bozovic på højre backen godt nok har en gevaldig skudstyrke, men når forsvaret finder højden, bliver han ganske ordinær.