JV's VM-ekspert: Sagosen blev verdensklassespiller på rekordtid

JV's VM-ekspert, Rasmus Boysen, har spillet over for flere af de norske profiler. Han er imponeret over deres niveau, men ser også punkter, hvor de skal udfordres af Danmark.

GRUPPEFINALE: Så begynder VM endelig for alvor for både Danmark og Norge.

Der er lagt op til et brag af en kamp i en fyldt Boxen mod vores naboer mod nord. Begge hold kommer ind til kampen med lutter sikre sejre i det, der må betegnes som VMs niveaumæssigt svageste gruppe. Der har været rig mulighed for at eksperimentere og spare kræfter, så jeg tror, vi får to toptændte mandskaber at se på trods af, at vi er godt halvvejs inde i turneringen.

Norge har gennem de seneste par år udviklet en række topspillere og leveret flere store resultater.

Landstræner Christian Berge har holdt på en stamme af spillere, som har stor forståelse for hinanden. De største profiler og vigtigste spillere på det norske hold er i min optik Sander Sagosen, Bjarte Myrhol, Torbjørn Bergerud og Christian O'Sullivan. Jeg har selv haft fornøjelsen af at stå over for de tre førstnævnte i den danske liga.