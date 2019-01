JV's VM-ekspert: Norge som finalemodstander er en drøm

JV's VM-ekspert, Rasmus Boysen, vurderer, at det har styrket den norske defensiv siden det første møde med Danmark, at den tidligere KIF-streg, Petter Øverby, er tilbage på holdet.

Drømmescenarie.

Det er jeg ikke bange for at kalde det faktum, at Danmark står i en VM-finale mod Norge. Jeg har enorm respekt for, at Christian Berge, siden han overtog landsholdet i 2014, har forvandlet det norske hold fra en blød mellemvare til et verdensklassemandskab. Men hvis vi inden slutrunden havde fået stillet en finale mellem Danmark og Norge i udsigt, er jeg ret sikker på, at de fleste havde købt den.

Jeg har tidligere fortalt om Norges mest profilerede spillere. Dem kender vi efterhånden. Der er mange af dem, og jeg synes, det der kendetegner det norske hold er, at de fremstår som en enhed. En enhed, der er svær at knække. Tænk blot tilbage på gruppefinalen i Herning for lidt over en uge siden. Rigtig mange mandskaber havde knækket mentalt, hvis de kom bagud med ni på udebane i en udsolgt Boxen godt midtvejs i 2. halvleg. Men Norge fortsatte ufortrødent, kom på minus to og var lige ved at lave det helt store comeback. Det viser moral.

Danmarks drenge er derfor helt sikkert indstillet på, at det bliver en kamp på liv og død i 2 gange 30 minutter. Man taler ofte om, hvem der har lært mest af den første kamp, når to mandskaber møder hinanden anden gang ved en slutrunde. Det er svært at sige, men jeg synes, der er flere ting, Danmark kan tage med fra det første møde.