JV's VM-ekspert: Frankrig har unge spillere i verdensklasse

JV's VM-ekspert, Rasmus Boysen, er imponeret over Frankrigs evne til at indlemme unge spillere på seniorlandsholdet. Danmark får nok at se til i semifinalen.

Om 5 år vil nogen af de bærende spillere på det danske landshold måske komme til at hedde Lasse Møller, Magnus Saugstrup og Nikolaj Enderleit. De var alle en del af den årgang 96/97, der vandt VM sølv 2017 ved U21 VM i Algeriet. I semifinalen slog de overraskende favoritterne fra Frankrig.

Hvor vil jeg så hen med det?

Nu skal I høre. Vi kender alle franske profiler som Karabatic-brødrene, Kentin Mahe, Michaël Guigou og Vincent Gerard. Men den franske årgang 96/97 bestod af spillere som Dika Mem, Romain Lagarde, Melvyn Richardson og Ludovic Fabregas.

Fælles for alle fire?

De er med, når Danmark møder Frankrig i semifinalen. Frankrig har altså haft held med at integrere helt unge spillere som et led i et generationsskifte. Lad os se lidt nærmere på spillerne.

Dika Mem anses af mange allerede som en af verdens mest komplette spillere. PhénoMem, som han kaldes i Frankrig, begyndte først med at spille håndbold som 13-årig og har siden haft en kometkarriere. Jeg har sjældent set så atletisk en håndboldspiller.

Ludovic Fabregas beviste allerede ved VM på hjemmebane i 2017, at han må anses som en af verdens bedste stregspillere. Han er det, jeg kalder en 2x30 spiller, da han - uden at niveauet falder - kan spille fuld tid. Et fysisk pragteksemplar.