JV's VM-ekspert: Danmark skal kridte kontraskoene

Det, jeg først og fremmest bed mærke i, da Sverige måtte krybe til korset mod Norge, var, at den defensive struktur er væk, efter både Jesper Nielsen og Jim Gottfridsson har været ude med skader.

Norge fik held med at løbe mod svenskerne, der pludselig stod i nogle helt uvante konstellationer defensivt, hvilket gav et hav af misforståelse. Jeg tror derfor, at det bliver alfa og omega for Danmark at få kontraskoene på mod vores svenske naboer. Særligt hvis hverken Jesper Nielsen eller Jim Gottfridsson bliver klar.

Det fortrængte vi mod Egypten, hvor spillet offensivt i det hele taget blev for langsomt.

Sverige er på trods af de to skader et af de bredeste hold ved slutrunden. Comebackene til Kim Ekdahl du Rietz og Kim Andersson - kaldet Kimback - har skabt endnu flere muligheder for landstræner Kristján Andrésson, der overtager Nikolaj Jacobsens job i Rhein-Neckar Löwen efter denne sæson.