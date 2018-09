Inden opgøret mod BSV: Ribe-Esbjerg skal lave færre fejl

- Det er et indspillet hold. Folk, som har spillet sammen i meget, meget lang tid. Et meget rutineret hold. Det er helt klart et af de hold, som, jeg mener, kommer til at ligge helt i top, så det bliver en stor mundfuld. Men jeg tror på, at vi - hvis vi kommer godt fra start og får gang i vores ting - kan give dem kamp til stregen, siger cheftræner for Ribe-Esbjerg, Lars Walther.

Skal ikke være bange for at fejle

Opskriften til, hvordan man så slår et hold, der de seneste mange år har ligget i toppen af ligaen, har Lars Walther klar.

- Man laver færre fejl, end de gør, siger han og griner, men fortsætter i en mere alvorlig tone:

- Der er en mening med galskaben. Et indspillet hold som BSV laver ikke så mange fejl, og det er klart, at et nyt hold som os laver flere fejl. Vi skal derfor forsøge at minimere vores fejl, og det ser ud til at gå i den rigtige vej i øjeblikket, men vi er også godt klar over, at vi lige skal lægge et ekstra lag på, hvis vi skal tage et hold som BSV.

Hvordan sørger man for at lave færre fejl?

- Det kommer med stabiliteten, og at man slapper af med de ting, man laver. Det handler om, at man ikke skal være bange for at lave fejl, for så kommer fejlene. Det er klart, at man følger sig mere sikker i noget, man har lavet 1000 gange, end noget man har lavet 500 gange - og det er forskellen på os og dem.