Før Sverige-Danmark: Det nye svenske hold er fri af fortidens skygger

Trods nederlaget mod Norge mandag aften kan Sverige i kampen mod Danmark selv afgøre, om holdet skal i VM-semifinalen. Den mangeårige landsholdsspiller, Ribe-Esbjergs Lukas Karlsson, ser en fordel i, at det nye landshold ikke skal leve op til forgængeres meritter.

Playmakeren mener, at det kan være et problem at blive målt op mod fortidens helte.

- Da vi kom til, skulle vi alle hele tiden sammenlignes med de andre. Jonas Larholm var den nye Magnus Wislander, Kim Andersson var den nye Staffan Olsson, og jeg var den nye Magnus Andersson. Man blev hele tiden sammenlignet med nogle superstjerner, som havde masser af succes. Jeg tror, det er en fordel, at det er lidt væk nu. Folk har forstået, at det er fortid, og nu er der nye tider, siger Lukas Karlsson.

Den tidligere svenske landsholdsspiller, Ribe-Esbjergs Lukas Karlsson, ser det som en fordel, at de nye svenskere ikke - som hans egen generation - konstant skal holdes op mod et tidligere drømmehold.

VM: De var håndboldens konger. De svenske "Bengan Boys", opkaldt efter træner Bengt "Bengan" Johansson" høstede medaljer på stribe, men her knap 20 år senere, er svenske håndboldfans endelig ved at lade fortiden hvile.

Har mange år i sig

Lukas Karlsson nåede at spille med Kim Andersson både på det svenske landshold og i tre sæsoner i KIF Kolding København. Andersson er uden tvivl en af Sveriges største spillere gennem tiderne, men i hans landsholdskarriere er det blot blevet til en sølvmedalje ved OL. Nu er Andersson i gang med et comeback på landsholdet for tredje gang, og selv om hans rolle har været som indskifter, kan den blive større i de afgørende kampe.

Karlsson havde ikke forventet endnu et comeback fra den 36-årige tidligere holdkammerat.

- Jeg havde ikke set den komme, men jeg ved, at han har spillet meget fint i Sverige (i ligaen, red.), og jeg ved, han synes, det er fedt at spille på landsholdet. I Ystad har han kun spillet liga og ikke i Europa, så jeg kan forestille mig, at han har savnet de store kampe, siger Karlsson, som har store forventninger til det nuværende svenske hold.

- De andre har jo været med i de seneste to mesterskaber, hvor det er gået rigtigt fint, så de kommer med selvtillid. De ved, de kan være bedst, når det gælder.

- Jeg håber virkelig, Sverige kan komme helt op og blive ved med at gøre det fint. Det er tæt mellem holdene, men hvis de kan komme til semifinalerne, synes jeg, man kan sige, Sverige er et stabilt tophold, for så har de spillet flere fine mesterskaber. Mange af spillerne har også en alder, hvor de kan spille mange år mere, pointerer Ribe-Esbjerg-playmakeren.