JydskeVestkystens VM-ekspert udpeger tre tv-kampe, du bør se søndag og mandag. Rasmus Boysen ser blandt andet frem mod Balkan-braget mellem Kroatien og Makedonien.

Boysens VM Rasmus Boysen er professionel håndboldspiller hos Ribe-Esbjerg HH.



Han har en fortid hos TM Tønder, Skjern og på det danske ungdomslandshold.



Den 26-årige ringkøbingenser følger dansk og international håndbold i alle døgnets timer.



Han har under VM sagt ja til at agere ekspert for JV, og han giver her sit bud på tre tv-kampe, du ikke må snyde dig selv for.

Qatar-Egypten Gruppe D Søndag kl. 15.30 DR1 Det her bliver nok det tætteste på krig, vi kommer ved VM. Min tidligere egyptiske holdkammerat i Ribe-Esbjerg, Yehia Elderaa, fortalte i sidste sæson, at sejren over netop Qatar i åbningskampen ved VM i 2017 i Frankrig, gjorde egypterne til helte i hjemlandet grundet den politiske situation de to lande imellem. Det gør ikke kampen mindre vigtig, at de to hold tabte sine første kampe. Kampen er en nøglekamp, og taberen får meget svært ved at avancere til hovedrunden.

Norge-Østrig Gruppe C Mandag kl. 17.30 DR2 En kamp, der kan give et godt indblik i, hvad der venter Danmark i de to sidste gruppespilskampe. Norge må anses som favorit, men Østrig har profiler, der på dagen kan blive en udfordring for nordmændene. Hold et særligt øje på den talentfulde anfører Nikola Bilyk, der er med i næsten alt det østrigske spil. Norge slap uden at spille sig ud nemt forbi Tunesien. De har et enormt spændende hold, som må anses som en af favoritterne til en semifinaleplads. Spillere som Sander Sagosen og Bjarte Myrhol er en nydelse at følge.

Kroatien-Makedonien Gruppe B Mandag kl. 18.00 DR1 Balkan-opgør er noget helt specielt. Og der er mange tilskuere fra begge lejre i Olympiahalle i Berlin, hvilket kommer til at danne en fantastiske kulisse om en fremragende kamp. Endnu en nøglekamp mellem to hold, der er garant for fight og flotte detaljer. Og så er spillere som Makedoniens Kiril Lazarov samt Kroatiens Domagoj Duvnjak og Luka Cindric oftest en nydelse at følge.