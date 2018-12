Boysen: Nu bliver ferien lidt sjovere

Rasmus Boysen er en klædeligt beskeden mand, så han lod os andre hylde ham for rollen som redningsmand i forsvaret i Ribe-Esbjergs 29-27-sejr over Lemvig-Thyborøn.

- Det var da fedt, at jeg kunne hjælpe med, at vi fik styr på forsvaret, konstaterede han bare og forklarede så, at det var på en eller anden måde var en del af planen at lade Mads Thymann vise frem før pausen. Manden, Rasmus Boysen selv tacklede ud af kampen i anden halvleg.

- Sådan er det jo nogle gange, man skal lige se, om spilleren rammer dagen. Jeg vil ikke sige, at vi bare lod ham skyde, men vi gav ham lidt mere plads i første halvleg, og den udnyttede han. I anden halvleg gik vi så op slog lidt mere til ham, og det virkede, sagde Rasmus Boysen, der ikke var så overrasket over, at kampen blev en bøvlet omgang. Selv om Ribe-Esbjerg lige kom fra tre meget overbevisende præstationer mod de tre tophold fra BSV, Team Tvis Holstebro og Aalborg.

- Lemvig-Thyborøn er faktisk et ret undervurderet hold, synes jeg, og det står i hvert fald ikke ret godt til os med det letbenede angreb. Vi vil hellere spille mod nogle større spillere, hvor vi kan bruge vores fysik. Samtidig lavede vi også alt for mange fejl med bolden i første halvleg, og så blev det en meget urolig kamp, sagde Rasmus Boysen.