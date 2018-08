Unge KIF'ere blev afprøvet i Bosnien

KIF Kolding har netop afsluttet en træningsturnering i Bosnien, der bød på nederlag i tre ud af fire kampe. Thynell, Frisk og Morsten måtte sidde over med skader, hvilket betød, at flere unge spillere fik godt med spilletid, så de også kan blive klar til den kommende sæson.

- Vi har spillet meget med de unge og set, hvad de kunne bidrage med. Det er klart, at de selvfølgelig har det svært, fordi de ikke er ligeså rutinerede som resten. Vi har derfor ikke været dygtige nok til at vinde til allersidst, siger cheftræner Lars Frederiksen og tilføjer:

De første to kampe endte i nederlag på henholdsvis 22-16 til de bosniske mestre RK Izvidac samt 19-23 til det israelske mesterhold Hapoel Rishon. Ligeså endte mødet med serbiske Vojvodina i et nederlag på 21-23, mens der i sidste kamp var opløftning til KIF'erne i form af en sejr mod serbiske RK Sloga på 26-20.

KIF Kolding: Én sejr og tre nederlag, det er den resultatmæssige status for KIF Kolding, der i denne uge har deltaget i International Handball TV Tournament of Champions i Doboj, Bosnien.

Uheldige svenskere

De gode mængder spilletid til holdets yngste medlemmer har blandt andet skyldtes holdets aktuelle skadessituation.

Mattias Thynell blev skånet på grund af hans lyskeproblemer, der også holdt ham fra banen store dele af sidste sæson i SønderjyskE. Den nyankomne svenske målmand, Rickard Frisk, var så uheldig at få en bold i hovedet i holdets første kamp. Frisk, der ikke var helt tilpas efter uheldet, blev skånet i resten af turneringen. Også Alexander Morsten har måttet se sit hold kæmpe fra sidelinjen, efter han i første kamp pådrog sig en lyskeskade.

Held i uheld blev det, at de unge spillere fik mulighed for at vise sig frem for trænerteamet, der ligeså fik chancen for at se de unge profiler an.

- Jeg synes, de unge til tider har vist, at de er modne nok til at være med her, men jeg har også set, at de selvklart ikke kan bære det hele selv. Vi er meget afhængige af, at spillere som Ólafur Gústafsson, Kasper Irming og Mattias Thynell er friske.

- Der bliver nogle udfordringer i år i forhold til at få de nye spillet sammen. Det er klart, der løber jo ikke nogen rundt med mange års landsholdserfaring, som en Bo Spellerberg gjorde. Men det er spillere, der er i en opadgående kurve i deres karriere. Jeg har hele tiden set, at det er nogle dygtige spillere. Kunsten er så, om man kan få dem spillet sammen. Det bliver spændende at se, hvor vi er, når sæsonen for alvor starter, siger Lars Frederiksen.