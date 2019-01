To sydjyske islændinge er VM-klar - SønderjyskE-back er sendt hjem

- Ja, det er klart, at han kan jo ikke spille på den, hvis det bliver værre, men han er i god behandling hver dag. Den er ikke super-super god, men fin nok til at spille, og det har han jo også gjort herhjemme i alle kampe, pointerer Lars Frederiksen.

- Det er jo spilleren selv, der kan mærke det. Han har jo spillet alle vores kampe og skal være med forsvarsmæssigt (for Island, red.). Og det har han jo også spillet for os på fuld tid. Men det er rigtigt, at han går og døjer lidt med den fod, siger KIF-træneren, der stoler på, at hans islænding er i gode hænder.

KIF-træner Lars Frederiksen har dog ikke bedt Gustafsson blive i Danmark for at få foden i orden.

For Olafur Gustafsson er det kulminationen på et comeback til det islandske landshold til trods for, at han i slutningen af 2018 kæmpede sig gennem KIF's kampe med en drilsk fod.

SønderjyskE-træner Kasper Christensen ser det som en fordel for klubben, at den har spillere med A-landsholdene. Arnar Birkir Halfdansson er siet fra den endelige islandske trup. Foto: Ole Nielsen

SønderjyskE-back sorteret fra

SønderjyskE har haft Arnar Birkir Halfdansson af sted med det islandske landshold, men højrebacken blev sorteret fra den endelige VM-trup.

Det er forbundet med både plusser og minusser, hvis man spørger cheftræner Kasper Christensen.

- Per definition synes jeg, det er fint for SønderjyskE, at vi har nogen med, for det er et godt udstillingsvindue for vores spillere, og det er godt for SønderjyskE, at vi viser, at vi kan tiltrække spillere, der er inde omkring landsholdene. Det har vi også gjort tidligere med Magnus Gullerud, og det har haft en positiv effekt. Det kan vi ikke tillade os at brokke os over, siger han med henvisning til klubbens tidligere stregspiller, som nu er med Norge ved VM.

Kasper Christensen vurderer, at landsholdsudtagelser er med til at gøre SønderjyskE til en mere attraktiv klub for spillere, der er på vej frem i karrieren.

- Det er et fint udstillingsvindue for spillerne, og det er også noget, der gør det nemmere for SønderjyskE at tiltrække upcoming-spillere fra norden, hvis man kan udvikle nogen af dem til at blive A-landsholdsspillere. Så det er godt for SønderjyskE, når vi har nogen med på A-landshold, mener SønderjyskE-træneren.

Han kan alligevel også se en fordel i, at Arnar Birkir Halfdansson kommer tilbage til Sønderborg til træningsstart.

- Lige præcis med "Addi" vil jeg sige, at han har slidt lidt i december måned og ville have haft godt af at holde lidt fri, og der må vi så give ham lidt pause.

Island indleder VM fredag den 11. januar mod Kroatien i Olympiahalle i München. Islændingene er desuden i pulje med Spanien, Kroatien, Makedonien, Bahrain og Japan. De fire bedste hold går videre til mellemrunden.