To måneder efter kontraktforlængelse: Lars Frederiksen stopper i KIF

- Jeg kan sige så meget, at vi har haft et spillermøde med hele truppen, som har haft nogle synspunkter, som vi har fået sagt. Og så er det lidt ude af vores hænder, lød det fra Mattias Thynell efter KIF's nederlag til Nordsjælland mandag.

Nye kræfter

Efter næsten 2 år som cheftræner er Lars Frederiksen og klubbens ledelse blevet enige om, at det er tid til at bringe nye kræfter ind i trænerteamet. Sådan lyder klubbens begrundelse for trænerstoppet.

- Lars Frederiksen er en sand KIF'er og Lars har været med til at vinde fem danske mesterskaber for klubben. Han fik i sin tid som cheftræner for KIF Vejens kvinder vendt udviklingen positivt til Europa Cup finale og DM-bronze for dem. Lars har leveret et solidt stykke arbejde, og har været ankermand i en svær periode for klubben, hvor holdet blev bragt frem til slutspilsplads i sidste sæson, siger Brian Stein, bestyrelsesformand for KIF Kolding i pressemeddelelsen.

- Vi sigter nu ud i markedet for mulige kandidater, som kan tage over efter Lars Frederiksen, og indtil vi har fundet en ny cheftræner, vil assistenttræner Lars Rasmussen tage over.

- I KIF Kolding har vi stadigvæk store sportslige ambitioner, og er nu i gang med at støbe kuglerne for fremtidig sportslig succes, siger bestyrelsesformand Brian Stein i pressemeddelelsen.