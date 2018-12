Tilskueropbakning skal få KIF'erne til at glemme ømme lemmer

Når KIF lørdag tager imod SønderjyskE hjemme, bliver det i en næsten fuld Sydbank Arena, og det skal nok hjælpe hjemmeholdet på vej, mener KIF-træner. Han håber på, at holdet lørdag kan rykke et skridt nærmere det slutspil, der for få runder siden så uopnåeligt ud.

Optakt: KIF Kolding kommer med en vigtig sejr i bagagen fra sidste weekends opgør mod TMS Ringsted. Sammenholdt med øvrige resultater har det betydet, at KIF pludselig ikke er så langt fra det ellers så utopiske slutspil. - Rent pointmæssigt har kampen mod SønderjyskE en stor betydning. Man kan godt se, at det jo lige pludselig er blevet en mulighed at spille sig ind i slutspillet. Det var måske ikke lige det, jeg gik og kiggede på for seks kampe siden, siger KIF-træner Lars Frederiksen, der mærker motivationen ved udsigten til meget få tomme sæder: - Jeg tror, det bliver en meget spændende kamp. Der er i hvert fald god opbakning til den i Kolding. Jeg fornemmer lidt, at stort set alle siddepladser er udsolgt. Det er da selvfølgelig noget, vi mærker, når der er sådan en opbakning til denne kamp, og at vi har byen med os. Vi vil gå ind og vise, at vi faktisk godt kan spille rimelig god håndbold på den bane herinde. Det er i hvert fald her, det er gået ud over andre hold, så jeg håber på, at vi spiller godt og tror da også på, vi kan vinde over SønderjyskE, selvom det bliver en svær kamp.

Optakt Håndbold, ligaen



Lørdag kl. 16: KIF Kolding-SønderjyskE



KIF-truppen: Martin Mauer Larsen er stadig ude med rygskade.



SønderjyskE-truppen: Christian Jensen og Mikkel Møller kommer ikke til at spille.

Glæder sig til ferie Skal det heller ikke denne gang ende med et nederlag, som det var tilfældet i holdenes første møde i denne sæson, skal der arbejdes mere med angrebsåbninger hos hjemmeholdet. - Det er klart, at vi godt ved, at SønderjyskE har en rigtig god bagkæde med Aaron Mensing, Chris Jørgensen og Arnar Birkir Halfdansson. De har en giftig bagkæde og et rigtig godt og solidt forsvar, så det handler om at se, om vi kan få hul på deres forsvarsspil. Det har i perioder været deres stærkeste spil, siger Lars Frederiksen. 16 kampe inde i sæsonen kan det på særligt nogle af de bærende spillere mærkes, at der i KIF ikke er de store udskiftningsmuligheder. Der bliver derfor med forventningens glæde set frem mod juleferien. - Jeg spiller med ligaens nok smalleste trup. Folk er ved at være trætte, men en ting, der er sikker, er, at når man løber ind i manegen i en næsten fuld hal med et sted mellem tre og fire tusinde mennesker, tænker jeg ikke, der er noget, der hedder træthed i kroppen. Det glemmer man i hvert fald for en stund. Men jo, de glæder sig til ferie. Skal vi ikke sige det sådan, spørger Lars Frederiksen retorisk.