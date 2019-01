Tidligere KIF-superstjerne: Fra verdenstoppen til veteran-comeback for Sverige

Kim Andersson var måske verdens bedste håndboldspiller, da han kom til KIF Kolding København i 2012. Nu er han i gang med sit tredje comeback for Sverige, hvor han ser sig selv som andetvalg på højre back.

Kim Andersson var på kontrakt i KIF i tre sæsoner. I det første halve år var der flere kæber, der ramte gulvet rundt i de danske haller, fordi Kim Andersson spillede håndbold på et niveau, der næppe før var set. Siden blev han skulderskadet, niveauet blev mere svingende, og i 2015 vendte han hjem til Ystads IF, hvor han i efteråret forlængede sin kontrakt helt til 2021.

Det var derfor noget af et antiklimaks, at Andersson reelt var klubløs i sensommeren 2012. Højrebacken havde en aftale med AG København, men Jesper "Kasi" Nielsens klub krakkede og gjorde for en kort bemærkning den svenske superstjerne arbejdsløs. Indtil den dag, en sportsjournalist tabte kæben på gulvet på KIF-kontoret i Kolding, da Andersson kom spadserende ind. Og nej, det var ikke Lukas Karlssons ukendte fætter fra Sverige, selv om den daværende KIF-playmaker Karlsson for sjov forsøgte sig med en afledningsmanøvre.

VM: Med en vis vægt kan man argumentere for, at Kim Andersson var verdens bedste håndboldspiller i 2012.

Fysisk stærkere end tidligere

I en alder af 36 år har Kim Andersson været en af de bedste spillere i den svenske liga, og for tredje gang er det lykkedes en svensk landstræner at lokke ham til et comeback i blå-gult.

- Fysisk har jeg nok aldrig været bedre end nu. Jeg er i hvert fald stærkere, end jeg har været længe. Folk siger, at jeg spiller min bedste sæson, siden jeg kom hjem, siger Andersson i et interview med svenske Aftonbladet.

Her peger han også selv på 2012 som sit bedste år.

- Ja, det må jeg nok sige. Også året efter i KIF Kolding København. Siden gik skulderen desværre i stykker, konstaterer Kim Andersson.

Selv med en svækket skulder var der stadig klasse-håndbold tilbage i Andersson, som vandt DM-guld med KIF i 2014 og 2015. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger har der også siden hen været samtaler mellem svenskeren og KIF om en ny periode i klubben, men familiemennesket Andersson har bundet sig til hjembyen Ystad, hvor han har kone og tre børn.

Andersson har i svenske medier spøgt med, at et af hans børn ser Kiel-spilleren Lukas Nilsson som legenden i svensk håndbold. Den misforståelse kan Andersson rette op på ved VM, selv om han erkender, at han har fået en ny rolle som andetvalg på højre back efter Magdeburg-spilleren Albin Lagergren.

- I de seneste mesterskaber har Albin måske været vores bedste spiller. Jeg er ikke naiv, og jeg kommer ikke til at spille på gamle meritter. Jeg gør det, træneren siger, understreger det svenske holds største navn.