Slået af 1. divisionshold: Nyt KIF-mandskab udfordret før pokalkamp

KIF tabte 24-30 til Fredericia HK fra 1. division. Nederlaget var et tegn på manglende bredde i truppen.

Det kunne Fredericia til gengæld godt efter pausen, da kræfterne begyndte at slippe op hos KIF, der spillede det meste af kampen med den førnævnte stamme. Jens Svane kom ind og aflastede i bagkæden, og så fik Jaocb Groes og til slut Benjamin Suman lidt tid på fløjene.

Ellers er det Andreas Væver på venstre fløj, svenske Andreas Flodman på højre fløj, Olafur Gustafsson og Kasper Irming på de to backs, Mattias Thynell som den centrale vurderingsspiller samt Cyril Viudes og Alexander Morsten på stregen. Dermed er der igen udsigt til masser af syv mod seks spil. Det fungerede fint i begyndelsen af kampen. Vel mest af alt, fordi KIF'erne kommer med en fysik, Fredericia havde meget svært ved at matche.

Ligaholdet løb tør for både kræfter og idéer, og i de første 12 minutter af anden halvleg scorede KIF blot en enkelt gang.

Kampen i talKIF-Fredericia HK 24-30 (17-16) Målscorere for KIF: Andreas Væver 5 (2), Cyril Viudes 4, Alexander Morsten 4, Kasper Irming 3, Mattias Thynell 3, Olafur Gustafsson 3, Andreas Flodman 2 Tilskuere: Cirka 500 i Elbohallen

Fredericia HK spillede torsdag aften en af sine sidste træningskampe mod Kolding IF. Kampen blev spillet i Elbohallen i Taulov. Emil Tellerup spræller forgæves i Fredericiamålet. Foto: Peter Leth-Larsen

Afhængig af stammen

KIF er helt afhængig af grundstammen, og så skal Jens Svane finde niveauet fra slutningen af sidste sæson for at være et stærkt alternativ.

Det hører med til historien, at Fredericia med tidligere Tønder-kendinge som Rune Schrøder, Kristian Stoklund, Jimmi Elmgaard og Emil Tellerup på holdkortet ligner en klar favorit til oprykning. Alligevel er det bekymrende for KIF, at holdet var dårligere end Fredericia gennem hele anden halvleg.

Og på søndag venter Mors/Thy. Det er alvor. Og KIF er udfordret.