Overbevisende generalprøve: KIF Kolding knuste Nordsjælland

Lørdag eftermiddag storsejrede KIF Kolding over Nordsjælland Håndbold. 35-25 endte træningskampen, som blev spillet i Vejen Idrætscenter. Dermed fik holdet en god optakt til fredagens pokalkamp mod Aalborg Håndbold

KIF Koldings forsvar kom noget bedre fra start end gæsternes. Efter 10 minutters spil førte hjemmeholdet 7-4. Forsvaret fik flere gange stjålet bolden fra de angribende nordsjællændere, og det gjorde, at hjemmeholdet kunne sætte adskillige kontrastød ind. Gæsterne skulle slide noget mere for deres mål.

Uret havde ikke engang rundet et minut, før udeholdets Tobias Jørgensen havde fået kampens første 2-minutters udvisning. Efter han havde afsonet sin straf, lavede han kort efter straffekast.

Overtaget fortsatte

Fra anden halvlegs start fortsatte KIF Kolding med at dominere kampen. Gæsterne fra Nordsjælland Håndbold smed flere gange bolden uprovokeret væk, da de i en periode var i undertal i starten af anden halvleg. Det førte til flere farlige kontraangreb og mål fra egen banehalvdel for KIF Kolding, da udeholdet skiftede målmanden ud med en ekstra markspiller, når de havde spillere til at afsone 2-minutters udvisninger.

Da kampen nærmede sig sin afslutning, blev der brændt flere store chancer i begge ender. Koncentrationen så ud til at være brugt op hos flere af spillerne, men KIF Koldings målmand Rickard Frisk bevarede fokus. Mod slutningen af kampen diskede han op med flere store redninger på både straffekast og på helt åbne målchancer.

Derfor blev der aldrig rigtig spænding om resultatet i anden halvleg, som sluttede 35-25.

Dermed fik KIF Kolding en noget nær perfekt generalprøve inden det på næste fredag hedder pokalkamp mod Aalborg Håndbold.