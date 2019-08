Om et år er det slut - Kasper Søndergaard stopper karrieren

Kasper Søndergaard

Kasper Søndergaard er født den 9. juni 1981 i Breum, hvor han begyndte at spille håndbold som syvårig.Som 17-årig skiftede han til Skive, hvor han spillede et par sæsoner i 1. division.



I 2003 skiftede Kasper Søndergaard til Århus GF, som han vandt sølv med i 2005.



I sæsonen 2006/07 skiftede han til Kolding IF, hvor han var med til at vinde DM i 2009.



Kasper Søndergaard skiftede til Skjern Håndbold i 2011, hvor han har været med til at vinde DM, få sølv og bronze og vinde pokalturneringen. Han er noteret for 331 kampe for Skjern.



På landsholdet blev det til 183 kampe og 395 mål efter debut i 2004. Kasper Søndergaard har blandt andet vundet OL-guld, to gange EM-guld og VM-sølv. Han stoppede på landsholdet i oktober 2017.