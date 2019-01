Ny håndbold-boss: KIF har fundet sin fremtidige direktør

Christian Phillip er ny direktør for KIF Kolding. Privatfoto

Selskabet bag KIF Kolding har ansat 37-årige Christian Phillip som direktør. Han kommer fra et job som manager i Kolding Golf Club og har et bredt netværk i byens erhvervsliv.

KOLDING: Det bliver Christian Phillip, der skal tegne fremtidens KIF Kolding. Den 37-årige manager fra Kolding Golf Club er ansat som ny direktør i Danmarks mest vindende håndboldklub. Posten har siden Jens Boesens afsked i sommer været midlertidigt varetaget af Teddy Thye Hedegaard. - Christian Phillip skal tage sig af det kommercielle og administrative, og så vil det selvfølgelig fortsat være Lars Frederiksen, der har ansvaret for alt det sportslige, siger KIF-bestyrelsesformand Brian Stein til JydskeVestkysten. Brian Stein glæder sig over, at KIF har fundet den mand, klubben ser som en langsigtet løsning for den traditionsrige klub, der er i gang med en større genopbygning. - Nu satser vi på at sætte turbo på alt arbejdet med sponsorer og erhvervsklub. "Hjem til Kolding"-tanken får mere tempo på nu, siger Brian Stein. - Det har været vigtigt for os at få en langsigtet løsning. Med Christian Phillip har vi fået en skarp profil, der ved hvordan, man driver klubben på moderne vilkår, siger bestyrelsesformanden. - Han har god erfaring fra golfklubben, og han kender Koldings erhvervsliv, siger Brian Stein.

Tak til overgangsfigur Bestyrelsesformanden takker Teddy Thye Hedegaard for en stor indsats i overgangsfasen, og KIF regner med, at han fortsat vil være en del af arbejdet frem over. - Det er planen, at Teddy bliver og tager sig af blandt andet salg og sponsorer. Han har gjort nogle virkeligt gode ting på kort tid, siger Brian Stein, der arbejder på en aftale med Teddy Thye Hedegaard. Han trådte til, da Anders Oechsler og Lars Krogh Jeppesen slap tøjlerne efter ganske kort tid i spidsen for klubben i sensommeren. Siden har han hentet nye sponsorater, men det er den del af processen, der skal have ekstra fart nu.

Langsigtet løsning Med ansættelsen af Christian Phillip håber KIF at have fundet den person, der er tiltænkt direktørposten på lang sigt. Jens Boesen stoppede som direktør sidste sommer efter 30 år i spidsen for klubben. 37-årige Christian Phillip har været manager for Kolding Golf Club siden 2016. Han meddelte sin opsigelse inden nytår.