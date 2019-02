Ny KIF-træner skruer op for tempoet

Flere kontramål og mere tempo i angrebsspillet. Lars Rasmussen vil som ny cheftræner forsøge at flytte KIF i en ny retning, men han erkender, at forandringerne kommer til at tage tid.

HÅNDBOLD: KIF kan næppe ændre udseende på tre dage, men holdet skal til at fremstå på en anden måde.

Det siger holdets nye cheftræner, Lars Rasmussen, inden fredagens udekamp mod Ribe-Esbjerg.

- Min spilfilosofi er kontraløb. Det skal være os, der presser modstanderen, det skal være os, der hele tiden straffer modstanderen i stedet for omvendt. Der vil man komme til at opleve en markant ændring ud fra, at vi har ressourcerne, hvis vi ikke har for mange skader. Men jeg vil også prøve at bruge ressourcerne ud fra de spillere, vi har at gøre med. Lige fra Jacob Kühne til Andreas Flodman på backen en gang i mellem og Martin Mauer og Jens Svane i forsvaret, så der kan komme lidt pause rundt omkring hele tiden, siger Lars Rasmussen.

- Og så er der ingen tvivl om, at vi vil se et forsvar, der er lidt mere aggressivt i vores udgangspunkt. Men det tager tid at spille et forsvar op på et nyt koncept. Det gør man ikke på to dage, erkender han.

Til gengæld har træningen vist, at træneren allerede nu vil se mere tempo i angrebsspillet.

- Jeg har revet det sidste af mit hår på hovedet ud grundet vores - i perioder - alt, alt for langsomme angrebsspil. Og driblinger i angrebsspillet i stedet for at have tempo og få forsvaret ud at løbe.

- Vi skal være et tempohold. Vi skal udnytte, at Kasper Irming er god mand mod mand. Vi skal udnytte, at Svane er god mand mod mand. At Jacob Kühne er god mand mod mand. Vi skal udnytte, at vi har nogle gode fløje, der skal blive brugt noget mere. Vi skal have åbnet forsvaret noget mere op og spille noget mere udad i banen. Og så skal vi udnytte, at vi har Mattias Thynell og får Mauer med igen, som er gode til at skyde på første skridt. Så det ikke hele tiden er en dribling og ind at slås, men at vi kommer i høj fart i løb og slipper den på det rigtige tidspunkt, siger Lars Rasmussen.