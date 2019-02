HÅNDBOLD: Christian Phillip har blot været ansat som KIF-direktør i fem dage, og tirsdag skulle han så svare på, hvorfor klubben har valgt at fyre cheftræner Lars Frederiksen blot halvanden måned efter, kontrakten blev forlænget til sommeren 2021.

- Der har simpelt hen været en manglende tillid fra spillere til træneren, som ikke kunne genoprettes, og derfor mente vi, at det her var vejen at gå, selv om vi fra både ledelsens og bestyrelsens side gerne havde set, at det her var noget, der kunne løses, hvilket vi også har forsøgt. Der er prøvet at blive rakt ud hele vejen rundt, men det her var konklusionen, siger Christian Phillip, som ikke vil forklare, hvad der var så alvorligt, at ledelsen valgte den ultimative løsning.

- De konkrete punkter vil jeg ikke kommentere. Dem holder vi internt af personlige og menneskelige hensyn, siger direktøren.

- Vi har brugt hele dagen på at gøre det her på den rigtige måde, og alle inklusive Lars kan gå herfra med oprejst pande.

Når du taler om manglende tillid, er fyringen vel også uafhængig af resultatet mod Nordsjælland?

- Nej, det er en del af årsagen også. Det var en hammervigtig kamp, der skulle vise, om vi var der eller ej, og det var vi ikke ifølge resultatet. Vi var der måske i 29 minutter, mener Christian Phillip, der nu skal sætte sin lid til, at assistenttræner Lars Rasmussen kan have succes som hovedansvarlig for det nedrykningstruede hold.

- Med et skifte følger nogle gange et løft, og det er det, vi håber på.

Historien om utilfredshed kom ud på TV2 inden kampen. Hvad synes du, det fortæller om klubloyaliteten hos enkelte spillere, at sådan en historie bliver lækket inden så vigtig en kamp?

- Jeg tror næsten, du selv kender min holdning og svar til det som leder generelt. Den tager vi internt.

Men nu handler det ikke om, hvad jeg gætter på, det handler om, hvad du synes?

- Nej, men lige præcis den dér, den holder jeg for mig selv.