Midt i nedturen: KIF-spiller indberettet for grov tackling

KOLDING: Først uro omkring cheftræner Lars Frederiksen, der er blevet forholdt utilfredshed fra spillertruppens side.

Så et nederlag i mandagens bundkamp mod Nordsjælland.

Og så en anklage for voldsom adfærd på banen.

KIF Koldings Olafur Gustafsson skulle stå skoleret efter knytnæveslag i maven på Nordsjælland-spilleren Nicolas Lundbye Kristiansen, der har en fortid i KIF.

Episoden fandt sted mod slutningen af første halvleg, hvor Nordsjælland var i angreb. Olafur Gustafsson kom frem mod Kristiansen og plantede helt tydeligt en knyttet næve i maven på den angribende spiller.

Dommerne Lars Hansen og Klaus Andersen så ikke episoden, men efter kampen indberettede de Olafur Gustafsson på baggrund af tv-billeder af episoden.

KIF-træner Lars Frederiksen fortalte til JydskeVestkysten, at han og Olafur Gustafsson skulle op og gennemse episoden med kampens dommere for at give deres version af sagen. Høringen skulle være med til at afgøre, om forseelsen var til rødt eller blåt kort.