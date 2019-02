Lars Rasmussen skal tænde gnisten hos KIF

- Den vigtigste opgave på den korte bane er, at spillerne går herfra med et smil på læben. Og at de kommer her med et smil på læben. Og at de samtidig kan mærke, at der bliver rykket på nogle ting. Vi kan ikke bygge Rom på én dag, men vi kan langsomt sætte den rigtige retning.

- Der er ingen tvivl om, der skal komme noget humør på drengene. Jeg kan også gå hen og flytte selvtilliden og troen på tingene. Jeg arbejder meget hårdt lige nu på det menneskelige og det mentale samtidig med, at vi totalt gennemgår spilkonceptet. Hvordan jeg gerne vil have det. Vi er i fuld gang allerede nu, understreger Rasmussen, der foreløbig er cheftræner sæsonen ud.

Fakta er, at Lars Rasmussen har overtaget hovedansvaret for KIF, der efter mandagens nederlag mod bundholdet Nordsjælland er en del af nedrykningskampen. Spillerne ser ud til at miste modet, når modgangen rammer, og det vil Lars Rasmussen lave om på.

- Man skal altid huske, at hvis ikke tingene fungerer uden for banen, så fungerer det aldrig inden for banen, siger han undervejs i interviewet.

Efter onsdagens træning gør Lars Rasmussen klart, at han ikke ønsker at tale om det, der er sket i KIF den seneste tid. Fra nu skal det handle om tiden, der kommer.

Spillerne er rykket sammen

At dømme ud fra træningen er der ingen hierarkisk revolution på vej her og nu. Det er fortsat målmand Rickard Frisk, fløjspillerne Andreas Væver og Andreas Flodman, bagspillerne Mattias Thynell, Jens Svane og Kasper Irming samt stregspiller Cyril Viudes, der satses på. Viudes erstatter Alexander Morsten, der giver sin fod et hvil og ser på.

Lars Rasmussen går rundt med korslagte arme. Observerer. Kommenterer. Afbryder enkelte gange, når tingene ikke føres ud i livet som ønsket.

Direktør Christian Phillip overværer træningen. Han forstyrres ind i mellem af sin mobiltelefon og forsvinder ind i omklædningsrummet. En hektisk første uge i jobbet har lært ham, at man ikke kan gemme sig helt i KIF. Trods placeringen i bunden af rækken er interessen for den falmede storklub massiv.

Nu er opgaven for alle på og uden for banen at hjælpe klubben væk fra det værst tænkelige. Nedrykning.

- Vi har en fed kamp mod Ribe-Esbjerg fredag, og jeg tror på, at vi kan gøre det ubeskriveligt svært for dem, og vi går også efter at vinde. Selvfølgelig gør vi det. Vi er Kolding, og vi har gode spillere, lyder det optimistisk fra Lars Rasmussen.

Spillerne har selv peget på ham som afløser for Lars Frederiksen, og han vil knokle for at betale for tilliden.

- Det er i hvert fald meget tydeligt for mig, at spillerne er rykket sammen, og det fedeste for mig har været den opbakning og støtte, jeg kan mærke fra dem. Og tro og tillid. Det betyder meget, og det prøver jeg at give igen-igen til dem, siger han.

42-årige Lars Rasmussen står for første gang i spidsen som cheftræner for KIF, når holdet fredag aften spiller ude mod Ribe-Esbjerg.