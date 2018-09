Kræfterne slap op for KIF

KIF-træner Lars Frederiksen erkendte, at det så ud som om, KIF knækkede, da holdet tabte 25-31 hjemme mod Århus.

HÅNDBOLD: Egentlig var det kun i de sidste 10 minutter, der var niveauforskel på KIF og gæsterne fra Århus, men i den periode kom hjemmeholdet også til at se både trætte og lettere opgivende ud.

- Så kunne det godt se ud som om, kræfterne var sluppet op, og der ikke var mere at komme med. Så skulle der ikke så meget til, før vi knækkede, sagde KIF-træner Lars Frederiksen efter kampen.

- Det blev dyrt for os, at vi brændte meget i den periode. Det gjorde ondt på os, og så mistede vi måske også lidt pusten, erkendte Frederiksen, der ikke har udskiftere på niveau med sine startende spillere.

- Det er jo ikke Danmarks bredeste trup, vi har. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det må vi prøve at arbejde så godt med som muligt, så de unge, der skal ind og have et ansvar får så meget støtte som muligt. Det er noget, vi arbejder med hver dag, sagde han.

Anders Kragh Martinussen fik pludselig held med sine utallige afslutninger, og Nikolaj Læsø havde en motorvej ovre hos mørbankede Cyril Viudes. Sådan havde det ikke været i første halvleg, hvor det så godt ud for KIF, der var foran med fire mål tre minutter inden pausen.

- Jeg synes, vi spillede meget disciplineret i 27 minutter af første halvleg, og så ved vi godt, at der vil komme nogle fejl, men vi førte 12-8, og så tabte vi alligevel 4-0 inden pausen. Den gjorde ondt at komme ud til pause med, erkendte Lars Frederiksen.

- Det var nogle hurtige fejl, der kom på forholdsvis kort tid. Det fik vi så heldigvis snakket godt om i pausen. Jeg synes, vi kom godt ind til anden halvleg og kom igen foran med et par stykker, sagde træneren.

KIF får mulighed for at rejse sig på lørdag, når oprykkerne fra TMS Ringsted kommer til Kolding.