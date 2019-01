Kim Anderssons comeback: Fra altoverskyggende verdensstjerne til ydmyg veteran-reserve

Kim Andersson er i gang med sit tredje comeback på det svenske landshold, og en tæt iagttager er imponeret over den tidligere verdensstjernes evne til at bevare ydmygheden blandt yngre holdkammerater.

- Det går ikke at gå fra, at han helt sikkert var et idol for mange af de her spillere, da de var unge. Og kommer han ind i et rum, så overtager han det. Og sikkert uden at ville det, siger Johan Flinck.

Skal kende rollerne

Alle bekymringerne om Kim Anderssons plads i hierarkiet og rollen som reserve for Albin Lagergren på højrebacken har hidtil vist sig ubegrundede.

- Kim har virkelig indtaget en ydmyg tilgang til sit comeback. Han har fra dag ét gjort klart, at han er her for at aflaste Lagergren. Sådan lader det også til at fungere, siger den svenske håndboldreporter.

- Der hviler et stort ansvar på alle spillere og ledere - og på Kim selv - i, at de holder fast i de roller, der har haft tidligere. Det, tror jeg, er en stor årsag til, at landstræner Kristjan Andrésson kører med præcis samme startopstilling og samme udskiftninger i hver kamp ved VM. For at spillerne skal finde sine roller i truppen, siger Flinck og peger også på den unge THW Kiel-spiller, Lukas Nilsson, der som teenager nåede at spille med Kim Andersson, da han vendte hjem fra KIF.

- Lagergren og Lukas Nilsson skal virkelig vide, at de er nummer et. Senere i kampene mod Norge og Danmark og i en eventuel semifinale kan det måske være, det begynder at ændre sig lidt, når alle føler sig trygge, vurderer Johan Flinck.

Indtil videre har Sverige - uden Kim Andersson i centrum for jublen - spillet sig frem til hovedrunden.

Kim Andersson har vundet masser af trofæer, men han har aldrig vundet guld med Sverige som verdensstjerne.

Måske er tiden kommet i en ny rolle som ydmyg reserve.