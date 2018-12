Kaos på KIF-stregen: Klubben vil hente dansk Viudes-afløser straks

Kolding: Der er kaos omkring stregpositionen i Kolding.

KIF-stregen gennem syv og et halvt år, Cyril Viudes, bad ifølge JydskeVestkystens oplysninger klubben om lov til at blive frigivet allerede i november. Den 36-årige KIF-anfører ville have familien med hjem til Frankrig, hvor en fransk ligaklub stod klar med en kontrakt.

Kilder i og omkring KIF fortæller til JydskeVestkysten, at Kolding-klubben skulle have imødekommet KIF-anførerens ønske om at skifte til den franske klub uden overgangssum.

KIF har ifølge JV's oplysninger forsøgt at leje et stregtalent fra Barcelonas ungdomshold. Den aftale er angiveligt gået i vasken, fordi den danske og den spanske klub ikke kunne blive enige om nogle detaljer omkring aftalen. I stedet har KIF forsøgt at købe en dansk stregspiller fri fra nytår.

Viudes er en løntung spiller for det kraftigt beskårne KIF-budget, og afskeden med ham kunne åbne døren for, at TMS Ringsted-stregen Benjamin Pedersen kunne købes fri og skifte til KIF allerede til nytår. JV erfarer, at KIF og Pedersen har indgået kontrakt om en aftale fra næste sæson. TMS Ringsted har i første omgang afvist et skifte inden, men JV erfarer, at der stadig forhandles om et snarligt skifte.