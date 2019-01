Kampflytning tvinger KIF Kolding til Vejen

KOLDING: KIF Kolding kommer ikke til at spille sin vigtige hjemmekamp mod Mors-Thy i de vante rammer i Koldinghallen.

Kampen er blevet valgt som Supermatchen på TV2 lørdag den 2. marts klokken 16.10, og det tvinger KIF til at finde et nyt spillested. Kampen skulle oprindelig være spillet søndag den 3. marts i Kolding, men da Koldinghallen er optaget om lørdagen, har KIF valgt at flytte kampen til Vejen Idrætscenter.

Der er plads til 1.200 tilskuere i Vejen. Det var hér, det daværende KIF Vejen spillede sine hjemmekampe. Dengang hed træneren i en periode Lars Frederiksen. Nu vender han tilbage som cheftræner for KIF Kolding-herrerne.