KIF vil have Lars Krogh som assistenttræner

KIF Kolding håber at lave en aftale med Lars Krogh Jeppesen om at blive Lars Rasmussens assistent for resten af sæsonen.

KOLDING: Onsdag havde Lars Rasmussen første arbejdsdag som cheftræner for KIF Kolding, og inden længe håber klubben at have en assistenttræner på plads. Og hverken klub eller træner har haft behov for at kigge længere end den anden side af hækken.

- Jeg har haft en meget kort samtale med Lars Krogh, som jeg ved har en samtale med Anders Jensen og Brian Stein (næstformand og formand for bestyrelsen, red.), og jeg håber meget, at det kan komme på plads, og at han kan og vil hjælpe til. At han kan få privatliv og andre projekter til at passe ind i de her tre-fire måneder og kan hjælpe, siger Lars Rasmussen.

Rasmussen og Krogh var begge en del af det danske landshold, der vandt EM-guld i 2008.

Krogh har en fortid som både spiller, assistenttræner og sælger i KIF.

For tiden hjælper han til ved sponsorarrangementerne i forbindelse med klubbens hjemmekampe.