KIF-træner appellerer til Koldings opbakning

KOLDING: KIF-træner opfordrer Koldings håndboldfans til at bakke op om den omorganiserede klub inden sæsonens første hjemmekamp onsdag aften mod Århus.

Kampen er den første i Kolding, siden københavnerdelen blev endegyldigt parkeret i Brøndby inden sommerferien. Nu er KIF atter en ren Kolding-klub - nøjagtig som masser af byens fans har efterspurgt det i årevis.

- Jeg har da hørt ude i byen, at alle gerne ville have det hjem til Kolding, og nu er vi da hjemme, og selv om vi ikke har nogen prangende storspillere løbende som for nogle år siden, så håber vi, at vi har byens opbakning. Vi håber, at folk vil komme og støtte os, selv om klokken halv ni ikke er det bedste tidspunkt at spille på, siger Lars Frederiksen.

- Vi håber, folk vil støtte os, for der løber mange spillere her, som er rigtig glade for at være her, og som tror på, at det kan blive rigtigt spændende på den lange bane.

KIF-træneren har forberedt sine spillere på skudstærke aarhusianere. I den uafgjorte kamp i Lemvig, der endte 31-31, var angrebsspillet fint, mens forsvaret var udfordret, ganske som cifrene viste. Derfor har sydjyderne arbejdet med den defensive del af spillet.

- Der er ingen tvivl om, at det har været et fokusområde for os. Det er vigtigt, at vi føler os trygge, og specielt når der kommer et hold som Århus, der er så skydegale. Så skal man bare være klar hele tiden. På den måde er det et fint springbræt fra Lemvig, som også er skydeglade, til at nu kommer der nogen, der er sindssygt godt skydende. Det handler om at stå sammen nede i forsvaret. Vi kommer helt sikkert på prøve i morgen, siger træneren, der har været godt tilfreds med holdets angrebsspil i pokalnederlaget mod Mors/Thy og den uafgjorte ligapremiere i Lemvig.

Kampen mod Århus spilles i Koldinghallen onsdag klokken 20.30.

Den vises også på TV2 Sport.