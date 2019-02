Lars Rasmussen var fuld af beundring over sit hold og ærgrede sig over brændte chancer, da KIF tabte 23-29 mod Skjern.

HÅNDBOLD: Skjern slog KIF 29-23 i Kolding, men det var en kamp, KIF'erne kunne finde fornyet optimisme i.

- Jeg ser mit hold komme tilbage fra 4-11 og komme foran 18-17. Jeg er dybt imponeret over spillernes indsats, sagde KIF-træner Lars Rasmussen efter sin anden kamp som cheftræner for Kolding-klubben.

- Vi var uden Olafur Gustafsson, der har karantæne, vi var uden Alexander Morsten, der fik rødt kort, og vi havde Mattias Thynell med, selv om han har været syg de sidste fire dage, påpegede Lars Rasmussen.

Midt i glæden over en række gode præstationer var han ærgerlig over, at KIF ikke kunne holde ved, da kampen igen tippede over til gæsternes fordel.

- Jeg er mere ærgerlig, fordi jeg føler, vi havde dem i sækken. Det blev udslagsgivende, at vi havde to-tre store afbrændere ved 19-19, og at vi brændte fire straffekast, mente han.

Og så pegede han på, at Kasper Søndergaard, Jan Grebenc og Christoffer Cichosz kom ind med friske kræfter mod slutningen.

- Vi var ved at køre døde, og så kræver det både held og dygtighed at vinde, erkendte han.

- Folk kan sige, hvad de vil, men de lyver, hvis de siger, at vi ikke spiller som et nyt hold, sagde Lars Rasmussen.

- Hvis spillerne fortsætter sådan her, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at vi får de point, der skal til. Men jeg anerkender, at vi er blandt de hold, der skal slås for det i bunden, sagde KIF-træneren.