Få stamspillere kommer til at trække et stort læs for KIF, der indleder sæsonen med søndagens pokalkamp ude mod Mors/Thy.

HÅNDBOLD: Mattias Thynell skal ikke køre spillerbussen fra Kolding til Thisted, men det er så også én af de få opgaver, der ikke bliver lagt i hænderne på den nye KIF-svensker.

Bagspilleren er én af de KIF'ere, der får et massivt ansvar for, at tingene kommer til at spille for sydjydernes nye, sammenbragte mandskab. For efter afskeden med topnavne som Bo Spellerberg og Philip Stenmalm er arven lagt i hændernes som erfarne spillere som Thynell samt Kasper Irming, der er vendt tilbage til Kolding efter to sæsoner i Skanderborg.

Thynell, Irming og islandske Olafur Gustafsson blev i torsdagens nederlag mod Fredericia HK kun aflastet af Jens Svane, fordi Martin Mauer Larsen har alvorlige rygproblemer.

- Dem, der spillede, er dem, der skal trække et stort læs, så det var også for at se, hvor deres grænse går. Det har jeg ikke haft mulighed for før, fordi vi hele tiden har skulle passe på folk, eller de har været ude med småskader. Det var første gang, vi havde hele truppen til rådighed bortset fra Mauer og Frisk, siger KIF-træner Lars Frederiksen med henvisning til bagspilleren og målmanden.