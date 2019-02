KIF-profil opereret: Thynell er færdig for denne sæson

KOLDING: KIF må som planlagt spille sæsonen til ende uden Mattias Thynell.

Den svenske bagspiller er blevet opereret i menisken, og kampen mod Skjern i sidste uge blev dermed sæsonens sidste for Thynell.

- Det er klart, at vi havde håbet, at Thynell kunne have holdt sig fit og ventet med operationen til efter Mors-Thy-kampen. Det var det, vi havde håbet inderligt på, fordi han er så vigtig en spiller, som han er. Men smerterne var simpelt hen blevet for store for ham, så det blev nødt til at blive gjort nu, så han er 100 procent fit til næste sæson, siger KIF-træner Lars Rasmussen.

KIF og Thynell havde talt om at få operationen foretaget på et privathospital, så den kunne udskydes til begyndelsen af marts, når KIF har spillet den uhyre vigtige bundkamp mod Mors-Thy. Thynell har kæmpet sig gennem kampene mod Nordsjælland og Skjern, men han kunne ikke længere spille med smerterne.

- Det er klart, at som træner, er det et hårdt slag at miste sin måske vigtigste spiller både på- og uden for banen. Når det så er sagt, så bakker jeg Thynell 100 procent op i den her beslutning om, at det blev nødt til at blive gjort nu i stedet for efter Mors-Thy. Jeg kunne om nogen se hvilke smerter, han rendte rundt med til daglig til træning. Så det er en meget hård situation, men selvfølgelig mest for Thynell. Til gengæld er det gjort, og hvis alt går efter planen, er han tilbage endnu mere fit til opstarten på næste sæson, siger Lars Rasmussen.

Thynell kom til KIF fra SønderjyskE inden denne sæson. Han har scoret 96 mål og lavet 57 assists i 21 kampe.