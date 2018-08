KIF knoklede forgæves

POKALKAMP: KIF er ude af pokalturneringen efter nederlag på 26-27 mod Mors/Thy i Thisted.

Sydjyderne fik ellers hevet sig op fra 22-25 i slutningen, og da Mattias Thynell med et underhåndsskud fik udlignet til 26-26 fem minutter før tid, fik de medrejsende KIF-tilhængere for alvor færten af en pokalsejr. Siden gik alt mod gæsterne.

Stregspiller Cyril Viudes blev dømt for fejlscreening. Marcus Dahlin spillede sig til en Alexander Morsten-udvisning og scorede selv til 27-26 med tre minutter tilbage. I KIF-undertallet blev Kasper Irming ramt af en kendelse for skridt. Og så nåede Mattias Thynell, der spillede en rigtig fin kamp, at ramme stolpen.

Og tal lige om stolpe ud. Da Kasper Irming med to sekunder tilbage på uret var presset til at afslutte fra spids vinkel, var stolpen igen i vejen. Mors/Thy er i pokalkvartfinalen. KIF er ude.

De to hold fulgtes af i første halvleg, hvor KIF blev ramt af fire udvisninger mod værternes nul. Det fik stillingen til at tippe til værternes fordel, da KIF var to i undertal fem minutter inden pausen. Mors/Thy bragte sig foran med tre scoringer, men gæsternes største hovedpine var nok, at Olafur Gustafsson havde to udvisninger med til pausen og en overhængende fare for et rødt kort.

Alternativerne står ikke i kø. Med Martin Mauer Larsens skade er kun Jens Svane en brugbar afløser.