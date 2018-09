KIF-formand sår tvivl om konkursaflysning

Torsdag aften skrev flere medier, at KIF Koldings investorer skulle have garanteret klubbens fremtid. Det sår bestyrelsesformanden dog tvivl om.

Konkurs: Torsdag aften kunne man hos TV2 Sport og Jyllands-Posten læse, at KIF Koldings investorer skulle have garanteret spillertruppen, at klubben ikke ville lukke.

Dette sker efter, det tidligere på ugen kom frem, at den traditionsrige håndboldklub blev begæret konkurs af Håndbold Spiller Foreningen, der på vegne af håndboldspillerne Lars Jørgensen, Bo Spellerberg og Marcus Cleverly samt fysisk træner Thor Mørk krævede manglende løn udbetalt.

Garantien om, at KIF Kolding også vil eksistere efter klubbens møde i Skifteretten på mandag, skulle ifølge TV2 Sport være bekræftet af flere unavngivne kilder.

Disse skulle have oplyst mediet, at ledelsen anført af næstformand og investor Anders Jensen på et spillermøde onsdag orienterede om den aktuelle situation. I denne forbindelse skulle investorerne ifølge TV2 Sport's kilder have garanteret klubbens fremtid, og at beløbet, der skal til for at undgå en konkurs, bliver betalt inden mandagens retsmøde.

Ifølge Jyllands-Posten skulle der allerede være en løsning på plads inden fredag.