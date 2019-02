KIF bekræfter tilgang af dansk trio

KOLDING: KIF Kolding bekræftede torsdag de tilgange til den kommende sæson, som der tidligere er beskrevet i JydskeVestkysten.

KIF henter playmaker Chris Jørgensen i SønderjyskE, stregspiller Benjamin Pedersen i TMS Ringsted og venstreback Troels Vejby Jørgensen i AIK Stockholm.

- I KIF glæder vi os meget over de kommende tilgange af disse tre dygtige spillere. Vi har en klar ambition om at komme tilbage til toppen af dansk håndbold, og det skal disse spillere bidrage til. Samtidig glæder jeg mig også personligt over baglandets opbakning til at gøre dette muligt. Det viser troen på KIF, og det skal vi betale tilbage ved at levere gode resultater på banen, siger KIF-direktør Christian Phillip i en pressemeddelelse.

Chris Jørgensen er det mest prominente navn af de tre nye spillere. Playmakeren var den styrende figur hos SønderjyskE i efteråret, men er for tiden sat ud af spillet af en hjernerystelse.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at starte i Kolding. Det klare mål er at være med til at bringe KIF tilbage til toppen af dansk håndbold, og det er jeg utrolig stolt af at være en del af, siger Jørgensen, der har fået en treårig kontrakt.