KIF-anfører fortsætter sæsonen ud: Fransk aftale gik i vasken

Kolding: Cyril Viudes spiller sæsonen færdig for KIF Kolding.

Klubben bekræfter over for JydskeVestkysten, at anførerens aftale med en fransk ligaklub er faldet til jorden. Dermed bliver Viudes i klubben i sæsonen ud.

Den erfarne stregspiller havde fået et tilbud fra en fransk ligaklub, der gav ham og familien en mulighed for at vende hjem efter syv og et halvt år i Kolding. KIF ville ikke stille sig i vejen for anførerens ønske, men havde ifølge JydskeVestkystens oplysninger stillet som betingelse, at han blev i klubben til og med årets sidste kamp den 22. december ude mod Skanderborg.

Nu er muligheden for at vende hjem til Frankrig imidlertid glippet for Viudes, og KIF glæder sig over at have den bomstærke stregspiller i truppen i resten af sæsonen.

Viudes kom til klubben i sommeren 2011, og han er den af spillerne i den nuværende trup, der har været længst i klubben uden afbrydelser. Han har vundet DM-guld med KIF i 2014 og 2015 og en pokaltitel i 2014.

Desuden er han noteret for to Super Cup-titler.